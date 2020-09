Konzert : Pianist spielt auf Burg Dhronecken

Martin Münch Foto: TV/Martin Münch

Thalfang-Dhronecken (red) Der Komponist und Pianist Martin Münch gestaltet am Samstag, 3. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal der Burg Dhronecken einen musikalisch-literarischen Salon. Der in Montevideo und Heidelberg lebende Künstler stellt in seinem Programm Märchen, Texte, biografische Notizen und Zitate des exzentrischen englischen Dichters Oscar Wilde seinen eigenen musikalischen Klavierkompositionen gegenüber.

