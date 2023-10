Wittlich Pichterberg ist ab Montag für den Verkehr gesperrt

Im Laufe der Jahre sei es zu Schäden im Oberbau der Straße gekommen. Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes sei eine entsprechende Instandsetzung erforderlich. Die Fahrbahn der Kreisstraße im Kurvenbereich befinde sich in einem desolaten Zustand, sodass ein Ausbau dringend erforderlich sei, so der LBM. Und „Durch Verdrückungen und Spurrinnen in der Haarnadelkurve ist die Verkehrssicherheit insbesondere für Motorradfahrer nicht mehr gewährleistet.“