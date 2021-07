Kultur : Picknick-Konzerte in Bernkastel-Kues abgesagt

Bernkastel-Kues Die Tickets für die Picknick-Konzerte werden zurückerstattet. Wo die Eintrittskarten zurückgegeben werden können.

Der Veranstalter Kultur und Kur GmbH hat die für das kommende Wochenende geplanten Picknick-Konzerte in Bernkastel-Kues abgesagt. Die für Samstag und Sonntag geplanten Konzerte mit Handpicked und der Leiendecker Bloas fallen definitiv aus, wie es am frühen Mittwochabend vom Veranstalter hieß. „Zum Wochenende wird die Sonne zwar scheinen, aber die Veranstaltungsfläche kann nicht wieder so schnell hergerichtet werden“, so Patrick Schäfer vom Organisationsteam.