Veranstaltung : Auf ein Picknick mit Joey Kelly

Klausen Zum Auftakt der Veranstaltungen an der Wallfahrtskirche hat Joey Kelly von seinen Abenteuern berichtet. 165 Besucher konnten ihrem Star unter freiem Himmel ganz nah sein.

Er ist ein Wiederholungstäter: Joey Kelly, der mit seiner Familie 20 Millionen Platten verkauft hat, ist innerhalb von 14 Monaten zum zweiten Mal in KLausen zu Gast. Zum Singen ist er nicht gekommen, sondern er erzählt von seinen extremen Touren rund um die Welt. Den Fans, die aus der näheren Umgebung, aber auch von weiter her, beispielsweise aus Koblenz gekommen sind, macht das nichts aus, denn hier auf dem Spiel- und Grillplatz neben der Parkanlage können sie Joey Kelly ganz entspannt ganz nah sein. Auf Picknickdecken haben sie es sich gemütlich gemacht. Es wird mit einem Gläschen Sekt angestoßen, andere haben ein Bier dabei, Knabbersachen und auch Herzhaftes. Im Hintergrund läuft Musik von Sting. Wie im Kino wird vor dem Vortrag noch Eis angeboten. Spannend wird es, als der Star auf die Bühne tritt. Er scheint keinerlei Allüren zu haben, sondern zu genießen, dass 165 Besucher ihm aufmerksam zuhören.

So berichtet Kelly von seiner Tour im vergangenen Jahr, die er gemeinsam mit seinem Sohn Luke unternommen hat. Am 17. Juli startete er von Berlin aus mit einem mehr als 50 Jahre alten VW Bulli in Richtung Peking: 11 000 Kilometer in 44 Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 63 Stundenkilometern. Denn sie mussten Benzin sparen, weil der Tank des Autos nur 40 Liter fasst. In den ersten Wochen hatten Vater und Sohn sehr viele Pannen, die mit Problemen der Lichtmaschine und dem dahinterliegenden Lüfter zusammenhingen. Er sagt: „Wir haben so nette Menschen kennengelernt, die uns geholfen haben. Gefühlt haben von zehn Menschen, die da waren, zwölf geholfen. Das war beeindruckend.“