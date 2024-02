Seelsorger in Vertretung Neuer Pfarrer auf Zeit: Peter Klauer betreut nun weitere Orte an der Mosel

Die Fußstapfen von Vorgänger Matthias Biegel wirken groß: Der langjährige Pastor genießt über seine Pensionierung hinaus an seinen früheren Wirkungsorten Respekt und Verehrung. Im Eingangsbereich der Alt-Piesporter Kirche St. Michael würdigt inzwischen eine Gedenktafel Biegels Verwurzelung in der Gemeinde. Peter Klauer, der 1966 in Simmern geboren wurde, schreckt das nicht – schon weil er nur als Vertreter bis zur Ernennung eines Nachfolgers durch den Trierer Bischof Stephan Ackermann auf beschränkte Zeit agiert, wie der Geistliche im Gespräch klarstellt.