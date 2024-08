Musikfestival an der Mosel „Pferdefest“ in Piesport - Die besten Ideen entstehen bei 30 Grad im Schatten

Das „Pferdefest“ kommt ganz ohne Pferde aus. Dafür aber mit jeder Menge Spaß, Idylle und ganz viel Eskalation, wie Katharina Coniglio vom Verein für Kunst, Kultur und Inklusion selbst sagt. Doch das einzige, was hier unter den vielen Fans des Festivals eskaliert, ist die Freude über das, was das „Pferdefest“ ausmacht, und die gewollte Genre­freiheit des Musikprogramms. Inzwischen hat sich das Event weit über die Grenzen der Region einen Namen gemacht, so dass an den drei Festivaltagen einige Tausend Besucher erwartet wurden.