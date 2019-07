Konzert : Swing, Latin und Rock-Hits der 1970er

Bernkastel-Kues (red) Die Bands „Piks Swing Company“ und „HotRod“ rocken am Donnerstag, 1. August, ab 18 Uhr die Sommerbühne am Gestade in Bernkastel-Kues.

