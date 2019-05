Religion : Neuer Pilgerstein für Wengerohr

Wittlich Wengerohr Ein Pilgerstein wird am Freitag, 10. Mai, in Wengerohr übergeben und eingesegnet. Die St. Matthias-Bruderschaft Mayen pilgert in jedem Jahr in einem dreitägigen Fußmarsch von Mayen nach Trier zum Apostelgrab des Heiligen Matthias.

Die Wallfahrt der Bruderschaft Mayen zählt zu der größten Pilgerbewegung in Rheinland-Pfalz. Auf dem 100 Kilometer langen Weg wurden in den vergangenen Jahren von der Bruderschaft große Pilgersteine den Gemeinden, die am Pilgerweg liegen, gestiftet.

Der Pilgerstein, der nun in Wittlich-Wengerohr seinen Platz gefunden hat, ist der zwölfte auf dem Weg der Bruderschaft nach Trier. Der Platz wurde von der Stadt Wittlich zur Verfügung gestellt. Die Tradition der Wallfahrt und die freundliche Aufnahme der Pilger bei ihrer Rast in Wengerohr war Veranlassung für die Bruderschaft diesen Pilgerstein zu stiften.