Wanderung : Pilgerwanderung im Nationalpark

Hilscheid (red) Eine Pilgerwanderung durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit Dekanatsreferent Martin Backes wird am Samstag, 15. Juni, angeboten. Los geht es um 10 Uhr an der Klangskulptur auf dem Gipfel des Erbeskopfes.

Das Ziel der ist die Nationalparkkirche in Neuhütten-Muhl. Während der dreieinhalbstündigen Wallfahrt werden an vier Stationen Gedanken aus der Bibel vorgetragen. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 11. Juni, unter Telefon 06531/500380 oder per E-Mail unter martin.backes@bistum-trier.de erforderlich. Die nächste Pilgerwanderung unter dem Motto „St. Jakobus trifft Nationalpark“ findet am Donnerstag, 4. Juli, statt.