Kirche im Nationalpark : Pilgerwanderung über die Schöpfung

Neuhütten-Muhl (red) Eine 3,5 Kilometer lange Pilgerwanderung mit zehn Stationen über das Menschsein in Gottes Schöpfung veranstaltet die Nationalparkkirche am Sonntag, 25. Oktober, in Neuhütten-Muhl. Anmeldung bis Freitag, 23. Oktober, unter Telefon 06531/500380 oder per E-Mail an martin.backes@bistum-trier.de