Freizeit : Pilgern um die Nationalparkkirche

Neuhütten-Muhl (red) Ein dreieinhalb Kilometer langer Rundweg durch landschaftliche Schönheit und zehn Stationen über das Menschsein in Gottes Schöpfung laden zum Nachdenken und zu sich selbst finden ein. Am Ende des Weges, nach rund 90 Minuten werden die Eindrücke im Gebet vor Gott getragen.

Das alles gibt es bei der Pilgerwanderung über die „Wege zur Schöpfung“ rund um die Nationalparkkirche Muhl am Sonntag, 4. Juli, ab 14 Uhr an ab besagter Kirche in der Kirchstraße 13 in Neuhütten-Muhl.