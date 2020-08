Kirche : Pilgerwanderung zum Thema Frieden

Trier/Bernkastel-Wittlich (red) Das Bistum Trier bietet vom 24. bis 27. September eine Pilgerwanderung vom Europadenkmal in Berus nach Trier an. Das Motto: „friedens.beWEGt!“. Das Jahr 2020 ist geprägt von Gedenktagen, die den Frieden in Erinnerung rufen – 75 Jahre Kriegsende, 35 Jahre Schengenabkommen und 30 Jahre Mauerfall.

Die vier Etappen haben eine Länge von jeweils 24 bis 28 Kilometern. Die Kosten betragen 395 Euro (Übernachtung im Einzelzimmer inkl. Frühstück). Begleitet werden die Pilgertage von Pastoralreferent Sandro Frank und Pastoralreferentin Judith Schwickerath.