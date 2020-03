Sport : Wasser ist nicht nur zum Waschen da

Bernkastel-Kues Immer weniger Kinder können schwimmen. Mit einem Pilotprojekt soll in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gegengesteuert werden. Erste gute Beispiele in Kitas und Grundschulen gibt es bereits.

Für alle Kitas gilt: Die Teilnahme am Schwimmunterricht ist freiwillig. Patrick Götzke und Dirk Zenzen gehen noch einen Schritt weiter. Sie wollen auch die Grundschulen einbinden. Zwischen ihnen und den Kitas sei sowieso eine Zusammenarbeit vorgeschrieben. Die könnte sich unter anderem auch im Wasser abspielen. Sinn mache diese Teamarbeit vor allem in Einrichtungen im gleichen Ort. So könnten Schul- und Kita-Kinder gemeinsam mit dem Bus ins Schwimmbad fahren.

Die Cusanus-Grundschule in Benkastel-Kues bietet ihren Zweitklässlern bereits seit 2004 an die Sportstunden für den Schwimmunterricht zu nutzen. Dabei ist die Teilnahme verbindlich. Die Fahrt erfolgt mit einem Bus, in dem noch genügend Platz für Kita-Kinder wäre. Leiterin Nadine Bernard ist offen für solche Ideen. Auch sie hat gute Erfahrungen gemacht. Es gebe aber einen Knackpunkt. Die Schulen müssten eine Lehrkraft stellen, die die Lehrbefähigung für den Schwimmunterricht besitze. An ihrer Schule gebe es eine solche Kollegin. „Die darf aber nicht krank werden“, sagt Bernard. Mit im Boot ist auch die VG Bernkastel-Kues. Die stellt unter anderem die Wasserflächen im Hallenbad und im Sommer im Freibad zur Verfügung. Das sei gerade im stark beanspruchten Hallenbad nicht einfach, sagt Bürgermeister Leo Wächter. Für die VG sei ein solches Angebot aber eine Verpflichtung ­ gerade in Zeiten von zunehmend falscher Ernährung und Bewegungsmangel. Am 5. März werde das Projekt den Schulen und Kitas vorgestellt, kündigt Wächter an. „Alle profitieren davon“, sagt Dirk Zenzen. Natürlich, das verhehlt er nicht, auch sein Verein. Der erhoffe sich neue Mitglieder. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, auch die Wasserwacht und der Verein White Sharks bieten vor Ort Schwimmkurse an.