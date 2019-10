Pilzesuche : Steinpilze suchen und verarbeiten

Hilscheid (red) Das Team des Hunsrückhauses lädt für Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr zu einer Pilzsuche ein. Mit einem Experten gehen die Teilnehmer auf Suche nach Pilzen. Neben dem kulinarischen Effekt erfahren die Sucher Interessantes von Jörg Zoldan, Geobotaniker, über die Bedeutung der Pilze für das Ökosystem Wald.

Anschließend wird der Fund im Hunsrückhaus am Erbeskopf zu einem Pilz-Menü verarbeitet. Treffpunkt ist der Mitfahrerplatz Diamantquelle in Thalfang. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, ein Korb, ein Pinsel und ein Messer. Die Kosten betragen 35 Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 06504/778 oder per E-Mail an info@hunsrueckhaus.de