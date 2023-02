LKW-Parkplatz : Pinkel-Hotspot im Wittlicher Industriegebiet: Zwei Lösungen, die gar keine sind

Der LKW-Parkplatz im Industriegebiet II in Wittlich. Oft riecht es hier mehr als unangenehm nach Urin. Warum gibt es dort keine Toiletten? Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Auf einem Lastwagenparkplatz im Wittlicher Industriegebiet II weht ein unangenehmes Lüftchen. Der Geruch stammt nicht aus den Fabriken. Warum müffelt es dort noch immer so unangenehm nach Urin?

Auf dem städtischen Lastwagenparkplatz im Industriegebiet II, auf dem viele Lastwagenfahrer ihre Fahrzeuge parken und Pause machen, schnuppert man nicht immer frische Luft. In einem Industriegebiet, wo niemand mit dem Ziel unterwegs ist, frische Luft zu schnappen, ist das auch völlig in Ordnung.

Auch in der Umgebung des Brummi-Parkplatzes nahe der Goodyear-Reifenfabrik ist von Zeit zu Zeit der Kautschukgeruch aus der Produktion des Reifenwerks wahrnehmbar. Doch unter diesen Geruch des Erfolgs, der aus der Fabrik kommt, in der jährlich Millionen Reifen für Nutzfahrzeuge produziert werden, mischen sich von Zeit zu Zeit auch unangenehme Gerüche (wir berichteten). Und daran hat sich leider bis heute nichts geändert.

Geruch kommt nicht aus Wittlicher Reifenfabrik

An manchen Tagen riecht es auf dem städtischen Lastwagenparkplatz im Industriegebiet II und in der Umgebung nicht nur nach Kautschuk aus den Reifenpressen. Wer bei einem Gang über den Parkplatz sein Riechorgan in den Wind hält, der wird es – auch ohne feines Näschen – wahrnehmen: Es müffelt nasebetäubend nach Urin.

„Ich stehe oft hier“, sagt ein Lastwagenfahrer, der dort an einem sonnigen Februarmorgen in Badelatschen auf dem Fahrersitz seines Lastwagens hockt, in gebrochenem Deutsch. Draußen auf dem Parkplatz sind es drei Grad Celsius. „Wenn es draußen wärmer wird, dann riecht man es stärker“, sagt der Brummifahrer. Manche Lastwagenfahrer würden sich zwischen den Fahrzeugen oder im Gebüsch gleich neben dem Parkplatz erleichtern.

Brummiparkplatz: Geruchsproblem besteht seit längerem, Goodyear bietet Hilfe an

Dabei ist das Problem auf dem kommunalen LKW-Parkplatz lange bekannt: Doch einigen Brummifahrern ist es nach wie vor zu umständlich, den Weg über den Parkplatz bis ins Reifenwerk auf sich zu nehmen, um dort eine Toilette aufzusuchen. Viele Brummifahrer wissen nicht mal, dass die Firma Goodyear freundlicherweise allen Fernfahrern, die auf dem städtischen Parkplatz parken, anbietet, die werkseigenen sanitären Anlagen zu benutzen. Doch auf ein Schild, das auf die Toilette aufmerksam macht, verzichtet das Werk bewusst.

Das Geruchsproblem auf dem städtischen Parkplatz im Industriegebiet besteht seit vielen Jahren. Uringeruch macht bekanntlich nicht vor Grundstücksgrenzen Halt. Wir haben deshalb beim zwischenzeitlich neu eröffneten Globus-Markt direkt nebenan nachgefragt: Ist die Luft dort sauber?

„Wir nehmen absolut keinen Uringeruch wahr. Dies ist bisher, seit wir in Wittlich aktiv sind, und auch in der Bauphase nicht wahrgenommen worden“, erklärt die Globus-Geschäftsleitung zum Geruchsproblem auf dem angrenzenden LKW-Parkplatz.

Da dort eine öffentliche Toilette fehlt, gab es bereits vor vielen Jahren bei der Stadtverwaltung zahlreiche Beschwerden (wir berichteten). Doch nach wie vor verrichten offenbar viele Brummifahrer ihre Notdurft zwischen den Lastwagen. Der Missstand ist lange bekannt. Die Stadt sah trotz mehrfacher Beschwerden in der Vergangenheit jedoch keinen Handlungsbedarf, ein Toilettenhäuschen zu bauen.

Stadt Wittlich: Keine Beschwerden zum Gestank am Parkplatz im Industriegebiet bekannt

Hat sich das geändert? „Der Stadtverwaltung sind derzeit keine dahin gehenden Beschwerden bekannt“, erklärt die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Nach Kenntnisstand der Verwaltung bestehe nach wie vor das Angebot der Reifenfabrik für die parkenden Lastwagenfahrer, die vorhandenen firmeneigenen Sanitäreinrichtungen zu nutzen. „Darüber hinaus nutzen viele LKW-Fahrer die Möglichkeit, sich bis in den Abend hinein bei Globus zu verpflegen. Auch dort befinden sich nach unserer Kenntnis Toilettenanlagen für die Kunden.“

Nach Ansicht der Stadtverwaltung hat sich das Problem also entschärft, seitdem sich in direkter Nachbarschaft auf der anderen Straßenseite ein Einkaufsmarkt mit Toilettenanlage angesiedelt hat. „Lösungen und Angebote gibt es also“, erklärt die Stadtverwaltung, „sie müssten aber auch entsprechend genutzt werden“. Letztendlich sei die Situation ja wie auf Autobahnrastplätzen: „Da befinden sich öffentliche Toilettenanlagen und dennoch bevorzugen einige Menschen den Gang ins Grüne mit der Rolle Klopapier. Es gibt eben unterschiedliche Kulturkreise und sehr persönliche Hygienestandards.“

Ein Toilettenhäuschen gibt es auf dem städtischen Lastwagenparkplatz mit 23 Stellplätzen jedenfalls bis heute nicht. Doch trotz dieses Defizits kommt der Parkplatz im Google-Ranking auf 3,7 von 5 Punkten (neun Bewertungen wurden abgegeben). Das stört jedoch einige Rezensenten. „Ich weiß nicht einmal, warum dieser Ort Parkplatz genannt wird und so gute Bewertungen bekommt“, schreibt eine Kritikerin bei Google. „Vielleicht nur wegen der Anwesenheit eines Ladens in der Nähe. Ansonsten gibt es solide Minuspunkte. Es gibt keine Toiletten, kein Wasser, keine Dusche.“ Der Parkplatz rieche nach Urin und sei sehr dreckig, ist in einer anderen Bewertung zu lesen. Was sagen denn die Lastwagenfahrern vor Ort zu der Situation?

Das erleben Brummi-Fahrer auf dem Parkplatz in Wittlich