Kirche : Pinnwand und Adventsparcours

Arenrath/Gladbach Weil dieses Jahr alles etwas anders ist, gibt es in der Arenrather Kirche was Besonderes in der Advents- und Weihnachtszeit. So können an einer Pinnwand weihnachtliche Ideen zum Austausch aufgehängt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Kinder steht ab dem 13. Dezember ein Baum in der Kirche, der geschmückt werden möchte. In einer Spielecke gibt es einiges zu entdecken, Eltern können die Weihnachtsgeschichte vorlesen.