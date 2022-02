TV-Test : Das Ergebnis überrascht

Wittlich Die beste Pinsa aus der Sicht von TV-Redakteurin Petra Willems

La Mia Pinsa: Die Produkte von Oetker haben allesamt einen sehr guten Teig. Die Variante mit Tomate und Käse ist allerdings etwas fad, dafür schmeckt die Mortadella-Pinsa wie auch die vegane Variante besser als erwartet.



Der vorgebackene Fertigteig: Der Teigfladen sieht gut aus, schmeckt aber nicht so. Er ist weder fluffig, noch kross. Leider keine gute Wahl, was den Geschmack betrifft.



Der selbst gebackene Teig: In unserer Variante ist er ausbaufähig, allerdings gibt es nach dem ersten Rezept und dem ersten Backen immer noch Luft nach oben. Zudem ist es aufwenidg, da die Teigruhe mindestens 48 Stunden (bis zu 120 sind möglich) sehr lang ist und man mindestens zwei tage vorher wissen muss, dass man Pinsa essen möchte.

Fazit: Die Pinsa von Dr. Oetker hat aus meiner Sicht am besten abgeschnitten, weil sie den besten Teig liefert. Favorit ist die Variante mit Rindersalami und Zwiebeln. Der selbst zubereitete Teig hätte etwas fluffiger und krosser sein können. Eine Überlegung ist es, diesen vorher vorzubacken und dann erst zu belegen, was laut Rezept aber nicht vorgesehen ist. Der vorgebackene fertige Teigfladen hat aus meiner Sicht am schlechtesten abgeschnitten.