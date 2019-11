Kultur : Pit Schäfer stellt neues Buch vor

Wittlich/Greimerath (red) Pit Schäfer aus Greimerath hat seinen zweiten Band zur Geschichte von „Paulinchen Geranie“ veröffentlicht. Nach dem großen Erfolg von „Die unglaubliche Reise von Paulinchen Geranie“ findet diese Reise im „unglaublichen Winterabenteuer von Paulinchen Geranie“ ihre Fortsetzung: Mittlerweile hat Paulinchen in der Eifel ihr neues Zuhause gefunden.

Hier bereitet sie sich mit ihren Freunden Biggi Begonie und Gert Gummibaum auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor. An Ruhe ist hier aber nicht zu denken, denn da taucht der Waldtroll Joschi auf und reißt die Freunde von einem Abenteuer in das Nächste. Pit Schäfer lässt dabei die Leser wieder gekonnt in eine fantasiereiche Welt voller Unterhaltung, Humor und Witz eintauchen. Erschienen ist das Buch im Eifelbildverlag Daun.