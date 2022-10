TV-Umfrage : Gesucht: Der beliebteste Italiener im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel/Wittlich Pizza oder Pasta – fast alle lieben italienische Spezialitäten. Wo gibt es in Bernkastel-Wittlich das beste Restaurant? Hier sind unsere Leser gefragt.

Wir suchen das Restaurant oder den Lieferservice, wo es die besten Pizzen, die schmackhaftesten Pasta-Gerichte oder das zarteste Bistecca im Landkreis gibt. Nach der Suche nach dem beliebtesten Imbiss und der beliebtesten Eisdiele im Landkreis schauen wir uns in unserer neuen Serie „Die beliebteste Pizza und Pasta“ das italienische Lieblingsrestaurant, das unsere Leser nominiert haben, an und auch, wer dort am Pizzaofen oder hinter der Theke steht. Die nominierten Restaurants und Gastronomen wie auch ihre Spezialitäten stellen wir dann jeweils in einem Bericht vor.