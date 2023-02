Die beste Pizza : Pizzeria da Marco in Wittlich: Italienische Küche in einem prächtigen Haus

Pizzeria da Marco in Wittlich: Italienische Küche in einem prächtigen Haus

Fertig: Marco Ventura holt eine Pizza aus dem Holzofen seiner Pizzeria in Wittlich. Foto: Winfried Simon

Serie Wittlich Das Gebäude, in dem sich das Restaurant „Der Italiener da Marco“ befindet, war einst Sitz der AOK Wittlich. Heute gibt es dort viele leckere italienische Gerichte.

Wenn man im Kreis Bernkastel-Wittlich einen italienischen Restaurantbesitzer nach der Heimat seiner Vorfahren, seiner Onkel und Tanten fragt, heißt es fast immer Kalabrien. Viele sind aus der südlichsten und armen Region Italiens in den 1970er, 80er und 90er Jahren nach Deutschland gekommen und fast alle landeten nach einigen Zwischenstationen irgendwann im Kreis – in Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues oder Wittlich. Man kennt sich, fast alle sind miteinander verwandt.

Aus Kalabrien stammen auch Marco Venturas Eltern, die 1976 nach Offenbach kamen, dort zunächst in einer Fabrik arbeiteten und später in Schweich eine Pizzeria eröffneten. Sohn Marco entschied sich ebenfalls für die Gastronomie, der 39-Jährige betreibt seit zehn Jahren das Restaurant „Der Italiener da Marco“ in der Wittlicher Kurfürstenstraße.