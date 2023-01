Der beliebteste Italiener : Pizzeria da Mario in Klausen: Wo sich Pilger gerne stärken und ausruhen

Foto: Winfried Simon

Serie Klausen In Klausen ist das Restaurant „Der Italiener da Mario“ eine beliebte Adresse. Warum der Name zumindest etwas irreführend ist, und was dort Leckeres auf der Karte steht.

Die Gemeinde Klausen verfügt über eine Reihe von gastronomischen Betrieben. Das verwundert kaum, ist doch der Ort eine bekannte Wallfahrtsstätte, in die jedes Jahr viele Tausend Gläubige pilgern.

Seit dem Jahr 2016 gibt es in der Eberhardstraße, nur rund 100 Meter von der prächtigen Wallfahrtskirche entfernt, das italienische Restaurant-Pizzeria „Der Italiener“.

Auch dieses Gasthaus profitiert von den Wallfahrern, die sich nach dem langen Fußmarsch und dem anschließenden Gottesdienst beim „Italiener“ ausruhen und sich stärken.

„Der Italiener“ ist eine Italienerin. Valentina Porco führt das Restaurant, Anfang dieses Jahres ist ihr Cousin Roberto allerdings mit eingestiegen. Roberto ist vor allem in der Küche der Chef, er belegt die Pizzen und schiebt sie in den Ofen, während Valentina serviert, Tischbestellungen aufnimmt und sich um die Organisation kümmert.

Die beiden kamen aus Kalabrien nach Klausen

Valentina und Roberto stammen, wie so viele italienische Gastronomen, die sich in den vergangenen 30 Jahren im Kreis Bernkastel-Wittlich niedergelassen haben, aus Kalabrien. Kalabrien ist die südlichste Region des italienischen Festlandes. Bildlich gesprochen nimmt es die Stiefelspitze der italienischen Halbinsel ein. Geboren ist die 35-jährige Frau in der Stadt Cosenza, wuchs aber in der Hauptstadt Rom auf. Die Eltern arbeiteten dort in der Gastronomie, wagten aber 1998 den Sprung nach Deutschland, wo sie sich zunächst in Trier und später im Eifeldorf Pronsfeld niederließen. Dort eröffneten ihre Eltern Mario und Cinzia das Restaurant-Pizzeria „Da Mario“. Inzwischen wird es von Valentinas Schwester Stefania geführt.

Schon mit zehn oder elf Jahren packte Valentia im elterlichen Betrieb mit an. Mit 18 verließ sie „das platte Land“ und ging nach Trier in die Stadt, wo sie mehrere Jahre in einem Bekleidungsgeschäft arbeitete. Schließlich meldete sich aber die „Gastronomin in ihr“ wieder und sie eröffnete mit ihrem Mann im Jahr 2016 in Klausen das Restaurant-Pizzeria „Der Italiener“.

Es sind vor allem Stammgäste, die das Lokal besuchen. Aber auch, wie bereits erwähnt, kommen gerne Wallfahrer, die in den warmen Monaten vor allem die große, begrünte Terrasse aufsuchen. Dort finden 60 Personen Platz, im Innenbereich sind 56 Plätze.

Die Italienerin Valentina liebt ihre alte Heimat, die Wärme, den sonnigen Süden, das Meer und die einfache, aber gute Küche Kalabriens. Jedes Jahr fährt sie für mindestens einen Monat nach Cosenza, wo Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins leben.

Und irgendwann will sie wieder zurück in das Land zwischen dem Tyrrhenischen und Ionischen Meer und den schroffen Bergen. „Vielleicht, wenn ich in Rente bin“, sagt sie lächelnd.

Was steht auf der Karte?

In der Pizzeria in Klausen stehen die üblichen Gerichte auf der Speisekarte: Antipasti – von Bruschetta über Carpaccio bis Scampi Cosa Nova (grüner Spargel, Steinpilze und Riesengarnelen), ferner Pizzen von Napoli für acht Euro bis Pizza Surf and Turf (mit Rindercarpaccio, Rucola und Riesengarnelen) für 16,90 Euro sowie Pasta und Fischgerichte. Beliebt sind die Steakabende jeden Donnerstag mit verschiedenen Rumpsteak-Varianten.