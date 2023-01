Serie: „Beste Pizzeria“ : Zu Besuch bei La Sila in Thalfang: Pizza, Pasta – und Schnecken

Thalfang Demetrio Trotta und seine Frau Eva-Maria betreiben seit 35 Jahren die Pizzeria La Sila in Thalfang. Sie wurden von unseren Lesern für den Wettbewerb „Die beste Pizzeria im Landkreis“ vorgeschlagen. Wir haben sie besucht.

Spezialität im La Sila in Thalfang: Schnecken

Was beim Studieren der Karte auffällt, das sind die Achatschnecken, die die Trottas in verschiedenen Variationen zubereiten, mit Rotwein und Kräuterbutter oder auch mit Tomatensauce und Käse überbacken. Und die Achatschnecken, eine Art ohne Häuschen, sind begehrt: „Es kommen Leute rein und sagen: ‚Mach mir mal deine Schnecken‘“, sagt Demetrio Trotta. Ebenfalls stark nachgefragt: die Scampis, die es im La Sila in verschiedenen Variationen gibt. „Die Portionen dabei sind reichlich, bis zu 220 Gramm an Scampis“, sagt er.

Demetrio Trotta betreibt mit seiner Frau Eva-Maria die Pizzeria La Sila, benannt nach einer Region in Kalabrien, in Thalfang jetzt fast 35 Jahre. Und das ohne Hilfe: Das Ehepaar kümmert sich alleine um Küche und Service. Ausgenommen die Wochenenden, an denen die Kinder helfen, wenn es notwendig ist. Demetrio Trotta ist gelernter Restaurantkaufmann und hatte bis 1988 sechs Jahre lang die Pizzeria „La Taverna“ in der Görresstraße in Bernkastel-Kues betrieben, bis sich der heute fast 70-Jährige damals für den Standortwechsel nach Thalfang entschied. Was er nie bereut hat. Trotta: „So lange wie in Thalfang waren wir nirgends. Also muss es hier schön sein.“