Serie „Beliebtester Italiener“ : Pizzeria Lucania in Morbach: Ein extrovertierter Italiener für das Besondere

Antonella und Alduino Nepi betreiben das Ristorante Pizzeria Lucania in Morbach. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Im Ristorante Pizzeria Lucania in Morbach können Gäste neben den Klassikern Pizza und Pasta auch außergewöhnliche Speisen bestellen – persönlich zubereitet vom Chef Alduino Nepi. Ein vorzüglicher Tropfen darf dabei nicht fehlen. Wir haben das Lokal besucht.

Wer das Ristorante Pizzeria Lucania in Morbach betritt, der merkt schnell: Die Gastgeberfamilie Nepi legt Wert auf Qualität, Gemütlichkeit und Stil. Dazu gehören die geschmackvoll eingedeckten Tische in dem in mediterranen Farben gestrichenen Restaurant. Viele kleine Deckenstrahler sorgen für eine angenehme Beleuchtung und damit für ein Wohlfühlambiente im gesamten Gastraum. Dazu tragen auch viele liebevolle dekorative Details bei, wie der Schrank im Eingangsbereich mit dekorierten Grappaflaschen, aber auch die Bitte, Jacken und Mäntel doch nicht über die Stuhllehne zu hängen, sondern zur Garderobe zu bringen.

Inhaberin des Ristorante Pizzería Lucania ist Antonella Nepi. Doch die dominierende Person ist Ehemann Alduino Nepi. Gerne ist der extrovertierte Gastgeber für seine Gäste da, trinkt auch gerne mal einen Grappa oder ein Glas Wein mit dem ein oder anderen, ist aber auch ein Mann der klaren Worte. „Obwohl man mir nachsagt, ich sei oft schlecht gelaunt oder frech: Ich bin immer noch da“, sagt Alduino oder Aldo, wie er in Morbach nur genannt wird.

Seit 33 Jahren ist die Familie Nepi dort mit einem eigenen Restaurant aktiv, zunächst elf Jahre in einem angemieteten Lokal, bis das Ehepaar vor 22 Jahren dann in der Bahnhofstraße selbst gebaut und das Lokal nach seinem Geschmack eingerichtet hat.

Sauberkeit und gute Qualität: Darauf legt Alduino Nepi Wert

Wie gepflegt das Restaurant ist, merkt man bei einem Blick in die Küche und in die Vorratsräume, wo die Lebensmittel gelagert werden: kein Stäubchen, nicht der geringste Anschein von Unsauberkeit ist im gesamten Lokal und den Nebenräumen zu bemerken. „Sauberkeit ist sehr wichtig für uns“, sagt Alduino.

Dafür stellt man eine hohe Qualität der Zutaten bei den 30 verschiedenen und stets reichlich belegten Pizzen fest, die Alduino und Antonella auf der Karte haben. Am häufigsten nachgefragt werden die Pizza Speciale, mit Salami, Champignons, Peperoniwurst, Zwiebeln und Hackfleisch, die Americano, ebenfalls mit Hackfleisch sowie mit Salami und Schinken, die Pizza à la Chef mit zehn verschiedenen Sorten Belag, unter anderem Meeresfrüchte und Spargel, sowie die Pizza Pescatore mit Meeresfrüchten. „Alles wird frisch gemacht“, sagt Alduino. Hinzu kommen nahezu 30 Pastagerichte, darunter besondere Nudelspezialitäten wie Linguine mit Lachs oder mit Steinpilzen und Scampi, und zahlreiche Fleischgerichte von Schwein, Kalb und Rind.

Pizzeria Lucania in Morbach: Exquisites aus Italien mit exzellentem Wein

Doch steigt Alduino auch gerne in die gehobene Küche ein, wenn entsprechende Gerichte bei ihm vorbestellt werden. Dann gibt es auch mal Lachs, Wolfsbarsch oder Hummer, auf Wunsch auch Kaviar. Bei solchen Bestellungen geht Alduino schon mal eine Stunde früher in die Küche, um beispielsweise eine Fischplatte nach Wunsch der Gäste zuzubereiten. Gerne fragen die Tagesgäste auch: „Alduino, hast Du was Besonderes gemacht?“ Dann gibt es das ein oder andere leckere italienische Gericht, das nicht auf der Speisekarte steht.

Und wer dazu einen dazu passenden guten Wein trinken möchte, der fragt Alduino, was er gerade im Keller hat. Dann gibt es auch den Primitivo in gehobener Qualität, einen Brunello oder einen Barolo. Und dann kann die Flasche Wein auch schon mal einen dreistelligen Preis haben. „08/15 brauche ich nicht“, sagt Alduino, der sich selbst als Genussmensch bezeichnet und mal in der Küche seinem Bruder Giancarlo Nepi hilft und dann wieder im Lokal seine Frau Antonella im Service unterstützt. Gelegentlich helfen auch die beiden Töchter Maddalena und Lorena an der Theke und Sohn Vincenzo in der Küche.