Serie: Beste Pizzeria : Pizzeria Party in Wittlich – 50 verschiedene Pizzen und Leckereien von Sardinien

Giovanni Pilia schiebt eine Pizza in den mit Holz befeuerten Ofen. Auf der Weinkarte stehen viele Weine aus Sardinien. Foto: Winfried Simon Foto: TV/Winfried Simon

Serie Wittlich Die Pizzeria Party hat viele Stammkunden. Es stehen nicht nur Pizzen auf der Speisekarte, sondern viele Spezialitäten von Sardinien. Auch der Absacker kommt von der Mittelmeerinsel.

Es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht der ideale Standort für ein Restaurant. Am Ortseingang von Wittlich, dort, wo sich in der Friedrichstraße zahlreiche Gewerbebetriebe, Tankstellen und Autohäuser aneinanderreihen, befindet sich neben dem Discounter Netto das Restaurant-Pizzeria Party. Das Lokal mit seinen 80 Plätzen in den Innenräumen und weiteren 30 Plätzen auf der Terrasse wird betrieben von Giovanni Pilia (59) und Ehefrau Guiseppa Brundu-Pilia (59).

Der Name Brundu kam in unserer Serie über Pizzerien im Kreis Bernkastel-Wittlich schon mehrmals vor. Es ist eine große Familie, die an der Mosel sesshaft geworden ist und die italienische Küche von Antipasti über Pizza, Pasta, und mediterran gewürzten Fisch- und Fleischgerichten hierzulande bekanntgemacht hat.

Guiseppina ist die jüngere Schwester von Gino Brundu, der als junger Mann mit seiner älteren Schwester Angela bereits Mitte der 70er Jahre seine Heimat Sardinien verließ, um in Deutschland sein Glück zu versuchen. Guiseppa folgte 1989, arbeitete zunächst in einem Restaurant, das Bruder Gino in Bernkastel-Kues führte, und machte sich 1989 mit Ehemann Giovanni in Wittlich selbstständig.

Es sind vor allem Stammkunden, die das Lokal füllen oder sich die Speisen abholen. Viele arbeiten in den umliegenden Betrieben und viele kommen auch aus Lüxem, Wengerohr, Bombogen und Dorf. Zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Großteil sind Aushilfskräfte, sind in der Küche und im Restaurant im Einsatz.

Giovanni ist der Pizzabäcker. In der kleinen Pizzaküche steht ein mit Holz befeuerter Pizzaofen, der, so Guiseppina, dem gebackenen Teig einen besonderen Geschmack verleiht. 50 Pizzen zu Preisen zwischen 7 und 15 Euro stehen auf der Speisekarte. Beliebt sind vor allem die Varianten Pizza Chef und Pizza Party. Selbstverständlich gibt es die üblichen Vorspeisen wie Antipasti, Carpaccio, Bruschetta oder Mozarella mit Tomaten. Pasta von Spaghetti über Rigatoni, Penne, Tagliatelle, Tortellini und Ravioli sowie Fleisch- und Fischgerichte werden angeboten.

Pizzeria Party in Wittlich: Spezialitäten und Weine aus Sardinien

Und immer wieder stößt man auf original sardische Spezialtäten, die wechselnd auf einer Schiefertafel angepriesen werden. So zum Beispiel Penne mit Garnelen und Bottarga, dem sogenannten sardischen Kaviar. Hergestellt wird diese Delikatesse zumeist aus dem Rogen der Großkopfmeeräsche, seltener auch aus Thunfisch- oder Schwertfischeiern. Eine weitere Spezialität ist Spaghetti al nero di sepia. Dafür werden die Spaghetti mit der Tintenfischsoße schwarz eingefärbt.

Die Weine kommen ausschließlich aus Italien, wobei auch hier gute Tropfen aus Sardinien auf der Weinkarte nicht fehlen dürfen – ein roter Monia di Sardegna und ein weißer Vermentino di Sardegna. Und als „Absacker“ kann sich der Gast neben den üblichen Likören und Schnäpsen auch einen sardischen Kräuterlikör namens Mirto di Sardegna genehmigen.