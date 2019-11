Kommunalpolitik : So geht es in der Kita weiter

So geht es in der Kita weiter

Salmtal Die Mitglieder des Gemeinderates Salmtal werden am kommenden Mittwoch, 6. November, vom Leiter der Kindertagesstätte Salmtal über die aktuelle Arbeit in der Einrichtung informiert. Weiterhin erhalten die Ratsmitglieder Infos über den Sachstand für den Kindergarten-Anbau und über einen Unterstand.

Auf der Tagesordnung stehen zudem die Wahl der Ausschussmitglieder, das Thema Hochwasser in Dörbach, die Instandsetzung von Feldwegen, ein Stellplatz für Glascontainer und Biotonne, Bausachen sowie die Heizanlage für die Bürgerhalle Salmrohr. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Bürgerhalle in Salmrohr mit einer Einwohnerfragestunde.