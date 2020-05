Ein ungewöhnliches Rezept : Mehr Feuer für den Teufelsbraten

Platten In der Ratssitzung in Platten ist darüber diskutiert worden, weitere Gewürzmischungen für den ortstypischen Teufelsbraten zu bestellen. Die werden speziell für Platten hergestellt. Mindestens 1000 Stück zu je 150 Gramm müssen bestellt werden.

Es war kein Punkt, der bei der Gemeinderatssitzung in Platten.einfach so durchgewunken wurde. Die Bestellung einer weiteren Charge Teufelsbratengewürz stand auf der Tagesordnung. Mindestens 1000 Päckchen mit jeweils 150 Gramm würden dabei geliefert. Der Teufelsbraten ist ein Alleinstellungsmerkmal des Weinorts, der auch mit „Platten – teuflich gut“ wirbt.

Das Gewürz, das scharf ist und indem unter anderem Paprika enthalten ist, wird seit den 1980er Jahren extra für den Weinort hergestellt und kann bei der Ortsgemeinde gekauft werden. „Verdienen tun wir damit nichts“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Jakoby, „aber es wäre schade, wenn wir es nicht mehr hätten“. Das Problem ist einfach die Menge. Die Firma, die es herstellt, kann keine kleinere Menge produzieren, weil die Maschinen das nicht hergeben. Das Gewürz hat aber ein Haltbarkeitsdatum von zwei Jahren, und in diesem Zeitraum müssen die 150 Kilogramm verkauft sein. Dadurch, dass es auch in Platten immer weniger Feierabendwinzer gibt, die mit ihren Kunden gegrillt und dabei das Gewürz genutzt haben, ist auch der Bedarf rückläufig. „Es wird immer noch genutzt, so ist es nicht, aber nicht mehr in dem Maße wie in den 1980er und 1990er Jahren“, erklärt Jürgen Jakoby. Der Zukunfts-Check Dorf, der eigentlich dieses Frühjahr starten sollte, aber wegen Corona verschoben werden muss, sollte dazu beitragen, Ideen zu entwickeln, wie man wieder mehr Interesse am Teufelsbraten wecken könnte.