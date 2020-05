Kommunalpolitik : Plattener Kita wird nun doch erweitert

An die Kita Platten muss angebaut werden, oder es muss ein separates Gebäude auf dem Gelände entstehen. Das wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen grundsätzlich entscheiden müssen. Foto: Christina Bents

Platten Der Ausbau der Kindertagesstätte hat mehrmals auf der Tagesordnung des Gemeinderats gestanden. Bisher wollte die Gemeinde auf den Bestand zurückgreifen. Jetzt wird es eine Vergrößerung geben müssen.

Die Kindergartenleiterin Lena Lischke sagt: „Der Bedarf ist da. Es gibt keine Räumlichkeiten für Einjährige, und die Nachfrage reißt nicht ab. Momentan behelfen wir uns so, dass die Kinder in den Gruppen essen und sie in der Turnhalle schlafen.“ Weiter erklärt sie: „Wenn aber jetzt gesetzlich festgelegt wird, dass die Kinder ein Recht auf sieben Stunden Betreuung haben sollen, wäre es gut, weitere Räume zu haben.“