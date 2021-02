Digitalisierung : Grundstücke einfach im Internet finden

Wittlich-Land Wo findet man noch freie Grundstücke in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land? Eine Online-Plattform erleichtert nun die Suche.

Momentan sei das Projekt noch in der Anfangsphase, so VG-Bürgermeister Dennis Junk. „Derzeit nehmen 19 Ortsgemeinden an dem Projekt teil.“ Ziel sei es aber, so Junk, dass andere Ortsgemeinden schrittweise nachziehen. In der nächsten Ortsbürgermeisterbesprechung solle das angesprochen werden. Denkbar sei in Zukunft auch, die Datenbank um Fotos zu erweitern, sodass auch gebietsfremde Kaufinteressenten einen direkten Eindruck von dem jeweiligen Grundstück erhalten. Ideal sei es zudem, wenn auch private Anbieter dort ihre Grundstücke melden würden. Das kann aber schwierig werden, weil nicht unbedingt alle Eigentümer in der Region leben und womöglich von der Online-Plattform nichts mitbekommen. Auch an private Anbieter wolle man versuchen heranzutreten. Die Plattform ist derzeit noch etwas schwer zu finden. Auf der Internetseite (siehe Info) geht es über den Reiter „Wirtschaft“ und „Geodaten“ zum „Geoinformationssystem (GIS)“. Die Handhabung solle aber künftig noch vereinfacht werden, so Dennis Junk. Geplant sei, dass künftig jede einzelne Ortsgemeinde, die an dem Projekt teilnimmt, vorn auf der eigenen Internetseite einen Knopf einbaut, der zu der Plattform führe. „Denn Kaufinteressenten informieren sich wahrscheinlich eher auf der Internetseite der Ortsgemeinde, in der sie ein Grundstück suchen.“