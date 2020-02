Vereine : Platz für neun Mitfahrer – Neues Fahrzeug für den Polizei-Sport-Verein Wengerohr

Fahrzeugpräsentation beim PSV Wengerohr Ob Wettkämpfe, Einkäufe oder Ferienfreizeiten, das neue Vereinsfahrzeug des PSV hatte schon einige Einsätze seit seiner Ankunft im Dezember 2019. Auch zukünftig profitieren besonders die vielen Sportabteilungen vom neuen Fiat Ducato, der 9 Personen Platz bietet und dem Verein in den nächsten 5 Jahre kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Lediglich die Unterhaltungs- und Reparaturkosten muss der PSV tragen. Gemeinsam mit der Firma Brunner Mobile hatte man Anfang 2019 begonnen, Unterstützer für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs zu sammeln, nachdem das alte Vereinsfahrzeug aufgrund eines Getriebeschadens abgegeben wurde. Insgesamt 57 regionale Betriebe aus unterschiedlichen Branchen haben uns bei der Beschaffung des Fahrzeugs unterstützt und finden sich mit einem Logo auf dem Fiat Ducato, einer Sponsorenwand sowie in einer Broschüre wieder. Daher organisierte die Vereinsführung am 29.01.2020 ein Treffen in der PSV Sport- und Begegnungsstätte, zu dem alle beteiligten Unternehmen eingeladen waren. Ein herzliches Dankeschön geht an alle beteiligten Firmen. (Auflistung www.polizeisportverein.de) Foto: Firmeninhaber bzw. deren Vertreter sowie Mitglieder des PSV Vorstandes Verfasser Bericht und Foto: Benedikt Vogedes. Foto: TV/Benedikt Vogedes