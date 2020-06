Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtplanung : Neue Stufen, neue Bank

Diese Planung hat die Bauausschussmitglieder mehrheitlich überzeugt, allerdings soll anstatt der Platte an der Öffnung zum Torbogen ein Geländer angebrachtwerden. Foto: TV/BGH Plan

Wittlich Die Anlage am Schlossplatz in Wittlich wird nach einer Bürgereingabe saniert statt abgerissen. Ganz so, wie sie jetzt aussieht, bleibt sie allerdings nicht.

Das Gute vorweg: Der Bürgerwille zählt noch was in Wittlich. Nachdem der Wittlicher Heimatforscher Willi Waxweiler Anfang des Jahres sich mit einer Eingabe (siehe Info) gegen den Abriss der Treppe am Schlossplatz in der Oberstadt und den Bau eines Balkons an diese Stelle gewehrt hat, bleibt die Treppe erhalten. Nur erneuert werden muss sie, da sie marode ist, ihre Stufen unterschiedlich hoch sind und das angrenzende Gebäude durch sie Schäden genommen hat.

In der zurückliegenden Sitzung des Bauausschuss der Stadt wurden nun zwei Varianten von Planer Christoph Heckel (BGHPlan Trier) vorgestellt.

Info Die Eingabe von Willi Waxweiler Nach Paragraf 16 b der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung darf jeder Bürger schriftlich Anregungen und Beschwerden aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung an den Gemeinderat richten. Das tat Willi Waxweiler und bat den Bau- und Verkehrsausschuss darum, die Entscheidung aus dem vergangenen Jahr zu überdenken und die „Spanische Treppe von Wittlich“ zu erhalten. Die Treppenanlage sei von oben nach unten bequem nutzbar. Der Rückweg aus der Stadt die Treppe rauf sei für die jungen Wittlicher eine Gymnastikübung. Für die Älteren sei „extra ein Podest zum ,Luftholen’ angelegt worden“, man habe an vieles gedacht.

Variante 1 Die Treppe am Schlossplatz bleibt, wo sie ist, der obere Teil mündet im Torbogen zum Durchgang am Schlossplatz. Die Stufen werden angepasst, das Stufenmaß vereinheitlicht. Deshalb wird der untere Teil der zweigeteilten Treppe um eine Stufe verkürzt, der obere Teil wird etwas länger. So bleibe die Ansicht, wie sie ist, wie Heckel erklärte.

Variante 2 Die Treppe wird analog zu Variante 1 saniert was Stufenhöhe und -Anzahl betrifft, es gibt jedoch eine Änderung: Die obere Treppe wird etwas nach links (von unten aus gesehen) verlegt, in Richtung der großen Kastanie auf dem Schlossplatz. Der Abstand zu dem Baum solle jedoch weiterhin 3,50 Meter betragen, so Heckel. Das Podest zwischen Treppenteil eins und Treppenteil zwei werde so länger, so dass dort eine Bank installiert werden könne, von der aus man die Markus-Kirche sehe. Der Torbogen, durch den man bisher von der Treppe auf den Platz tritt, solle mit einer Platte geschlossen werde. So könne das Gebäude einen Abschluss mit einem gestalteten Element bekommen, erklärte Heckel.

Gegen die Abtrennung, die nach Vorschlag des Planers aus Cortenstahl bestehen kann, hatten jedoch selbst die Befürworter dieser Variante der Ausschussmitglieder Einwände, mehrheitlich wurde hier ein Geländer als Abtrennung bevorzugt. Ein Vorteil davon: Die Wand des angrenzenden Gebäudes werde freigelegt und könne einfacher und günstiger saniert werden.

Finanzen Rund 130 000 Euro soll die Sanierung der Treppe kosten, egal in welcher Variante, wie Planer Christoph Heckel sagte. In der Ausschuss-Sitzung am 11. Februar waren 83 000 Euro für die Abriss- und Balkonvariante veranschlagt worden und rund 80 300Euro für die Sanierung der Treppe. Für die Umsetzung des Projekts sei eine Förderung avisiert, sagte Bürgermeister Joachim Rodenkirch.

Stimmen aus dem Rat Stefan Lequen monierte die Nähe zum stadtbildprägenden Baum, dessen Wurzeln beschädigt werden könnten. Die Angst teilte zuvor auch die Beigeordnete Elfriede Meurer. Vor- und Nachteile bei beiden Varianten sah Joachim Gerke, befürwortete aber die zweite. Deutlich für diese sprach sich auch Jan Salfer aus, diese sei deutlich attraktiver. Als schöne Idee, mit der man dort den Torbogen betonte bezeichnete auch Markus Blasweiler (FDP) die zweite Variante.