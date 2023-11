Vom Playboy-Model zur Kosmetikerin Zehn Jahre nach Playboy-Auftritt: Wittlicherin Cathy Schmitz ist Wahl-Berlinerin geworden

Berlin/Wittlich · Genau zehn Jahre ist es her, dass Cathy Schmitz aus Wittlich-Bombogen in der November-Ausgabe des Playboy 2013 die Hüllen fallen ließ. Später heiratete sie den Wiener Millionär Richard Lugner. Inzwischen ist sie geschieden und lebt in Berlin. Was sie dort macht.

28.11.2023 , 08:57 Uhr

Cathy Schmitz - das Playboy-Model aus Wittlich 10 Bilder Foto: TV/privat

Von der Krankenschwester zum Playboy-Model: Cathy Schmitz aus Wittlich-Bombogen hat schon einiges in ihrer Karriere erlebt. Vor genau zehn Jahren wurde sie bekannt, als sie als Covergirl in der Novemberausgabe des Playboy-Magazins 2013 zu sehen war. Sie hatte ihre Karriere schon früh vorbereitet. Bereits 2011/12 war sie Playboy-Bunny im Playclub in Berlin. Zuvor hatte sie ab 2011 eine Ausbildung zu Krankenschwester in Trier absolviert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Cathy Schmitz - das Playboy-Model aus Wittlich