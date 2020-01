Benefiz : Pleiner Sportler sammeln Bäume und Spenden

Plein 10 000 Euro konnten die Mitglieder des FSV Plein bisher bei ihren Tannenbaumaktionen sammeln und für soziale Projekte und hilfsbedürftige Personen spenden.

Am Samstag, 11. Januar, findet nun die Jubiläums-Tannenbaumsammlung statt. 30 Jahre sind die Vereinsmitglieder für den guten Zweck unterwegs. Der Erlös wird an den 19-jährigen Nick aus Trittenheim gespendet , der an einem Gehirntumor erkrankt ist (der TV berichtete). Traditionell wird der letzte Baum auf Hof Holmen eingesammelt.