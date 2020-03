Musik : Poetry-Künstler trifft Chor Marienburg

Junger Chor Marienburg. Foto: TV/Lukas Barz

Zell/Enkirch (red) Poetry-Künstler, Rapper und Songwriter Marco Michalzik traf in der Kirche der Jugend Marienburg auf den Jungen Chor Marienburg. Wer „Du“ sagen kann, so besingen es die Songs verschiedener Musikrichtungen bis hin zu aktuellen Chartgesängen, ist selbst in den Herausforderungen des Lebens nicht allein unterwegs.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken