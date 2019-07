Fest : Pokal-Turnier in Niederkail

Pokal-Turnier in Niederkail

Niederkail (red) Das 30. Börner-Pokal-Turnier in Niederkail wird von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, veranstaltet. Das Halbfinale ist für Freitag, ab 18.45 Uhr geplant. Am Samstag wird außerdem das Kailbacher Elfmeterturnier ausgetragen.

Es können Teams aus Bereichen Familie, Freunde und Vereine angemeldet werden. Die Endrunde des Turniers beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Nach der Siegerehrung um 17 Uhr steht die Tombola auf dem Programm. An allen Tagen gibt es Gegrilltes, Pommes und am Sonntag auch Kaffee und Kuchen.