Leserbrief : Politik muss die Bürger mitnehmen

Flüchtlinge

In meiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit als Lehrer unter anderem für das Fach Sozialkunde/Politische Bildung habe ich stets versucht, meinen Schülern die Vorzüge und Vorteile unseres Grundgesetzes und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung (im Vergleich zu autoritären Systemen) zu vermitteln.

In einer lebendigen Demokratie ist es unabdingbar, dass die Politik die Bürger, wenn diese das politische System schützen und verteidigen sollen, mitnimmt, ihnen zuhört, sie in ihren Meinungen ernst nimmt, sie respektiert und nach Möglichkeit in die Entscheidungen einbindet.