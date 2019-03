Polizei fasst mögliche Dealer in Wittlich und an der Mosel

() Die Kripo Wittlich hat einen 43-jährigen Wittlicher festgenommen, der bereits seit längerem im Verdacht stand,mit Heroin und Kokain zu handeln und es zu konsumieren. Wie die Kripo mitteilt, wurde er am Montag, 25. März, in seiner Wohnung festgenommen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten etwa fünf Gramm Heroin sowie etwas Kokain. Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hielt einen bestehenden Haftbefehl aufrecht, weshalb der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Ebenfalls im Gefängnis sitzt ein 21-Jähriger aus dem Raum Traben-Trarbach, in dessen Wohnung die Polizei Zell rund 70 Gramm Haschisch und etwa 100 Gramm Amphetamin, einen vierstelligen Geldbetrag und Utensilien fanden, die auf einen Handel mit Drogen hindeuten. Zudem wurde in der Wohnung ein verbotener Elektroschocker gefunden