Traben-Trarbach : Polizei findet acht Kilo Cannabis

Traben-Trarbach Beamten fanden in einer Wohnung in der Verbangsgemeinde Traben-Trarbach größere Mengen an Drogen.

Beamte der Polizeiinspektion Zell durchsuchten am Montag, 16. November, die Wohnung eines Mannes. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 56-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier hatte einen Durchsuchungsbeschluss erlassen.

Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes circa 1,1 Kilogramm Marihuana-Dolden sowie circa 8,2 Kilogramm abgeerntete Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt werden, die aus einer eigens betriebenen sogenannten Outdoorplantage stammten.