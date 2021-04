Kriminalität : Polizei findet Drogendepot im Wittlicher Wald

Wittlich Nach einem Zeugenhinweis auf mutmaßliche Drogengeschäfte in einem Wittlicher Stadtteil haben am Dienstag Beamte der Wittlicher Polizei mit einen Rauschgiftspürhund ein Drogendepot in einem kleineren Waldstück gefunden .

Im Rahmen der achließenden Ermittlungen konnte ein 19-jähriger Beschuldigter identifiziert werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht, er selber wurde vorläufig festgenommen und nach einer Prüfung durch die Staatsanwaltschaft am Donnerstag jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.