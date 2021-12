Polizei : Polizei hat die Driftszene am Erbeskopf im Blick

Polizei hat die Driftszene am Erbeskopf im Blick

Hilscheid Der erste Schnee scheint eine magische Anziehung auf die sogenannte „Driftszene“ auszuüben, die sich rund um den Erbeskopf trifft. Sobald die ersten Flocken gefallen sind, zieht es teils Hunderte und überwiegend junge Fahrer aus der Region, aber auch aus den benachbarten Bundesländern in den Hunsrück, um ihre Fahrzeuge und ihr Können zu testen.

Die Fahrer nutzen die schneebedeckten Parkplätze und Freiflächen, um nach Beschleunigung ihres Fahrzeugs das Heck in einer Kurve ausbrechen zu lassen oder im Kreis zu driften. Nicht selten sind bei diesen mitunter gefährlichen Fahrmanövern Zuschauer anwesend, die in direkter Nähe stehen und bei einem unkontrollierten Ausbrechen der Fahrzeuge in Gefahr sind.