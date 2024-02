Tatverdächtiger geschnappt Polizei nimmt Mann in Traben-Trarbach fest

Bei einer Kontrolle ist der Polizei in Traben-Trarbach ein Mann ins Netz gegangen, der mit Haftbefehl gesucht worden war. Am Donnerstag gegen 11 Uhr hatten die Beamten den 37-Jährigen in der Poststraße überprüft, wie sie mitteilt. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Er sei daher festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.