Polizei : Polizei stoppt überladenen LKW

Das it deutlich zuviel Ladung für diesen LKW. Die Polizei hat das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Foto: TV/Polizei

Wittlich (red) Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben am späten Samstagnachmittag in Wittlich einen Lastwagen kontrolliert, der ihnen durch seine abenteuerliche Beladung aufgefallen war.

Die Ladung schwankte während der Fahrt hin und her, so dass man befürchten musste, dass die Ladung in der nächsten Kurve verloren ginge.