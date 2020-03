Polizei : Polizei sucht Reifenstecher

Foto: TV/Klaus Kimmling

Rivenich Zwei Autos wurden in der Zeit von Samstag, 7. März, 21 Uhr, bis Sonntag, 8. März, vor einem Anwesen in der Moselstraße in Rivenich Reifen durch Einstiche beschädigt. Relevante Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 oder per eMail piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.