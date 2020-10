Polizei : Polizei sucht Zeugen für Exhibitionisten

Foto: Fritz-Peter Linden

Hetzerath Zu einem nicht alltäglichen Vorfall kam es am am heutigen Donnerstag gegen 9.20 Uhr auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Hetzerath. Nach Angaben der Polizei habe eine Frau mitgeteilt, dass ein älterer Mann, möglicherweise Mitte 60, ihr gegenüber exhibitionistische Handlungen in aggressiver Form vorgenommen habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann sei dann in einen silber-/goldmetallic-farbenen Kleinwagen mit Wittlicher Kennzeichen eingestiegen und davon gefahren.