Sicherheit : Polizei und Gemeinden an der Mosel und im Hunsrück arbeiten zusammen

Bernkastel-Kues Mit einer „Sicherheitspartnerschaft“ wollen die Gemeinden Morbach, Thalfang, Bernkastel-Kues und die Polizeiinspektion Morbach stärker gegen Kriminalität vorgehen. Das habe auch mit der möglichen Legalisierung von Cannabis zu tun, heißt es.

Gerade im ländlichen Raum mit seinen weiten Wegen ist eine Vernetzung derjenigen Stellen, die mit Kriminalität und deren Vorbeugung zu tun haben, sinnvoll. Deshalb streben die Gemeinden Morbach, Thalfang, Bernkastel-Kues und die Polizeiinspektion Morbach eine Sicherheitspartnerschaft an. Wie Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, erklärt, geht es in der Initiative, die von Morbach aus angestoßen wurde, um eine Verbesserung der Sicherheit in den beteiligten Gemeinden. Dabei, so Wächter, habe man auch mögliche Probleme im Blick, die sich aus der in Deutschland beabsichtigten Legalisierung von Cannabis ergeben könnten.