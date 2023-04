2800 Euro verloren Hereingefallene Seniorin warnt vor Messenger-Betrug

Es ist eine leidvolle Erfahrung, die eine 84-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues machen musste: Sie ist von Unbekannten mit einem sogenannten Enkeltrick hereingelegt worden. „Ich bin dummerweise darauf reingefallen“, sagt die Seniorin, die am Telefon für ihr Alter geistig rege und deutlich jünger wirkt. Auf das Handy kam eine SMS mit der Anrede „Hallo, Mama“, vermeintlich abgeschickt von ihrem Sohn, der eine Rechnung in Höhe von 2800 Euro für Handy und Laptop nicht bezahlen könne. Dazu die Kontonummer einer deutschen Bank, von der das Geld aber zurückkommt: Das Konto gibt es nicht. Bei der Nachfrage der Seniorin auf die SMS – per Antwortfunktion – erhält sie eine neue Kontonummer, bei der sie übersieht, dass diese zu einer Bank in Litauen gehört. „Das hätte mir auffallen müssen“, sagt sie.