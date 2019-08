Von Dienstgeheimnissen und einer Jagdflinte in der Eifel

Wittlich/Gerolstein Hat ein Polizeibeamter einen Freund mit polizeiinternen Daten und einer Jagdwaffe „versorgt“? Das Amtsgericht Wittlich muss diese Frage klären, die Angeklagten schweigen.

Laut Anklage soll der Polizist N. für W. Informationen aus dem Polizeisystem Polis abgefragt haben. Außerdem sei W. vom Waffenberechtigten N. mit einem Schrotgewehr, einem Zielfernrohr und passender Munition ausgestattet worden, ohne dafür die Erlaubnis zu besitzen. Die Vorgänge sollen sich in den Jahren 2016 und 2017 abgespielt haben.

Als erster Zeuge schildert ein Polizeibeamter, wie ihn „eine Vertrauensperson“, die er nicht nennen will, auf die Waffentransaktion zwischen N. und W. hingewiesen habe. Es folgten Ermittlungen mit Hausdurchsuchungen bei N. und W., wobei auch die Handys der beiden in die Hände der Kripo gerieten. Anhand der Handydaten stellte sich wiederum heraus, dass N. dem W. mehrfach mit polizeiinternen Daten aus dem System Polis versorgt hat.

Szenen einer Nachbarschaft präsentiert eine Zeugin aus einem kleinen Ort bei Gerolstein, die beide Angeklagte schon als Kinder kannte: „Das waren gute Schulfreunde, und später haben die sich wiedergetroffen“. Sie hat sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, als bei W. wegen der Waffensache das Haus durchsucht wurde und sie auf Bitten desNachbarn das Gewehr bei sich versteckte. Die Frau ist später selbst zur Polizei gegangen, denn: „Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wie konnte ich da nur rein geraten?“

Aber der W. sei halt so ein Typ, der die Leute wie seinen Freund N. immer wieder rumkriege nach der Methode „mach doch mal eben“. Ihr sei es mit ihm ja auch so gegangen. Seit sie wegen der Gewehraffäre bei der Polizei war, sei es mit der guten Nachbarschaft aber vorbei. Die Zeugin: „20 Jahre war ich für den die Sozialstation, nun nennt er mich die Hur‘. Als er mich das erste Mal so genannt hat, war auch der N. dabei.“