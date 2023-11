Nach Tag eins war erstmal Schluss Prozess gegen Polizeibeschäftigte in Wittlich: Verfahren vorläufig eingestellt

Es sollte der zweite Verhandlungstag in einem Prozess gegen drei Männer werden, die ihren Vorgesetzten – das Trio ist am Polizei-Standort Wengerohr beschäftigt – beleidigt haben sollen. Bei dem Fortsetzungstermin in dieser Woche sollten insgesamt sieben Zeugen zu den Vorfällen aussagen. Doch daraus wurde am vergangenen Dienstag nichts, der Termin wurde aufgehoben.