Privatsphäre hat ihre Grenzen Polizeieinsatz in Kövenig: Auch privat ist nicht alles erlaubt

Der Einsatz gegen 18 mutmaßlich Rechtsgesinnte in Kövenig (wir berichteten) hat den kleinen Moselort weit über die Region hinaus in die Schlagzeilen gebracht. Eine Gruppe aus Nordrhein-Westfalen hatte in dem Ortsteil von Kröv zwei Ferienhäuser gemietet und soll in der Gartenanlage offensichtlich rechtes Liedgut abgespielt haben. So meldeten Anwohner es der Polizei. Zudem seien von den 31 bis 53 Jahre alten Personen rechtsextremistische Aussagen zu hören gewesen.