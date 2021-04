Polizei : Polizei kontrolliert in Wengerohr

Wittlich Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) haben die Polizeiinspektion Wittlich am Donnerstag Vormittag bei einer Verkehrskontrolle im Industriegebiet in Wittlich-Wengerohr unterstützt.

Dort wurden unter anderem zwei erkennbar technisch veränderte Autos des Herstellers BMW im Hinblick auf die Zulässigkeit ihrer Anbau- und Einbauteile überprüft. In beiden Fällen bestand der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis erloschen sein könnte. In einem Fall wurde das Auto wegen seiner zahlreichen Veränderungen sofort zur Untersuchung in eine technische Prüfstelle gebracht. Dort stellte sich heraus, dass es erhebliche Mängel an dem Fahrzeug gibt, da die Zulassung für die An- und Einbauteile nicht nachgewiesen werden konnte. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.