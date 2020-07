Kommunalpolitik : Poller sind Thema in der Sitzung

Bernkastel-Kues Die Erfahrungen mit dem Einsatz der Polleranlage in der Altstadt von Bernkastel sind ein Thema in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am Montag, 20. Juli, um 18 Uhr in der Güterhalle. Außerdem soll es um eine neue Gebühren- und Benutzungsordnung für den Forumsplatz und die Güterhalle gehen, einen Zuschussantrag der Pfadfinder Bernkastel, das Ausschreibungsverfahren für die Toilettenanlage im Verwaltungsgebäude und in der Burgruine Landshut.

